Com show de Lebron James, Brasil é eliminado para os EUA no basquete

A Seleção Brasileira de Basquete masculino entrou em quadra pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na tarde desta terça-feira, 6. Contra os Estados Unidos, equipe apelidada de ‘Dream Team' (Time dos Sonhos), o Brasil até teve um bom momento, mas não conseguiu sustentar a pressão dos adversários, perdendo por 122x87.

A Amarelinha, que não conseguiu classificar para os Jogos de Tóquio-2020, ficou entre os melhores da fase de grupos e conseguiu chegar até as quartas de final. Apesar do resultado, a equipe contou com ótima partida de Bruno Caboclo, que foi o cestinha do jogo com 30 pontos.

O grande nome do resultado foi o 'Rei' Lebron James, que marcou 12 pontos, nove assistências e três roubos de bola, seguido por Kevin Durant e Stephen Curry, ambos com 18 pontos.

Contra a Seleção de Lebron James, Stephen Curry e Kevin Durant, multi campeões da NBA, o Brasil já chegou sem o favoritismo, que nos minutos iniciais ficou confirmado para o lado adversário. Apesar de uma boa sequência, diminuindo a desvantagem para 8 pontos, os EUA não diminuíram o ímpeto e fecharam os dois primeiros quartos por 63 x 36.

No terceiro quarto, o Brasil até voltou melhor, vencendo por 35x31 a parcial. Entretanto, no último período, os Estados Unidos mostraram todo o seu potencial, encaixando as bolas de três e mantendo a defesa consistente. Assim, venceram e mantiveram a campanha com 100% de aproveitamento, na busca pela 18ª medalha de ouro no basquete masculino.

O próximo confronto de Lebron James e companhia será contra a Sérvia, no dia 8 de agosto, pelas semifinais dos Jogos Olímpicos.