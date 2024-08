Dançarino de Lady Gaga “toma queda” nas Olimpíadas; VÍDEO

Um dos bailarinos foi flagrado escorregando dentro do barco - Foto: Reprodução | X

Nesta sexta-feira, 26, a cerimônia de abertura das Olimpíadas se tornou o principal assunto nas redes sociais, destacando uma cena inusitada sob o clima chuvoso do verão parisiense.

Nem mesmo o maior evento esportivo do mundo está imune a gafes, e a queda de um dançarino de Lady Gaga chamou atenção.

Durante a transmissão do show histórico da diva pop no Rio Sena, um dos bailarinos foi flagrado escorregando dentro do barco, proporcionando um momento inesperado e amplamente comentado.

"O dançarino da Lady Gaga quase indo de arrasta e disfarçando no final", brincou um perfil.

“Tadinho imagino o medo de perder o emprego”, lamentou outro.

