Dupla brasileira domina Espanha e avança às oitavas do vôlei de praia

Duda e Ana Patrícia vencem novamente no vôlei de praia - Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Ana Patrícia e Duda confirmaram o favoritismo e venceram a dupla da Espanha Liliana e Paula por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/13. A partida, que só durou 35 minutos, foi de ampla dominância da dupla brasileira, que lidera o ranking feminino do vôlei de praia. Esta foi a segunda vitória das representantes do Brasil, que agora garantem vaga nas oitavas de final.

Assim, já classificadas, Ana e Duda retornam à quadra na quinta-feira, às 15h (de Brasília), contra Gottardi/Menegatti, da Itália. No duelo anterior, as brasileiras derrotaram a dupla do Egito, também por 2x0.

As parciais amplas refletem no que foi o jogo, com grandes atuações das atletas do Brasil, que não deram espaços para as espanholas e souberam explorar os bons saques. Com uma parceria antiga, o entrosamento de Duda e Ana Patrícia foi nítido, com poucos erros e contra-ataques desperdiçados.

Leia mais:

Olimpíadas: Nadal e Alcaraz vencem holandeses e avançam nas duplas

Por unanimidade, baiano Wanderley Pereira estreia com vitória no boxe

É BRONZE!! Com Rebeca inspirada, Brasil fica em 3° na ginástica

Sobre o resultado, a capitã Ana Patrícia avaliou o resultado positivo e garantiu estar feliz. Além disso, também projetou o restante do torneio, conseguindo o primeiro lugar do grupo para chegar com menos pressão na fase seguinte.

"Jogamos muito bem taticamente. Estudamos muito esse time, e fizemos jogadas no treino que conseguimos colocar no jogo. Estou muito feliz com a nossa consistência. Abrimos o placar e seguramos a vantagem o jogo inteiro. (...) É sempre importante sair em primeiro para os cruzamentos futuros, ainda que nos Jogos Olímpicos as chaves nem sempre acabem como a gente acha que vai. O mais importante é olhar para a nossa caminhada. Para nós, é importante sair em primeiro lugar, e a gente vai lutar muito por isso. Vamos pensando passo a passo, e hoje foi um passo importante", disse a atleta.