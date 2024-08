Por unanimidade, baiano Wanderley Pereira estreia com vitória no boxe

Wanderley vence na estreia - Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Na sua estreia nos Jogos Olímpicos, o baiano Wanderley Pereira venceu com tranquilidade Cedrick Belony-Duliepre, do Haiti, por unanimidade (5-0). Nos três rounds, o pugilista de 23 anos foi mais efetivo nos seus golpes e garantiu a nota máxima, avançando às quartas de final. Na sua primeira participação olímpica, Holyfield, como é apelidado, pode garantir uma medalha olímpica caso ganhe mais uma luta.

O resultado por 5-0 foi um reflexo total do confronto, que foi protagonizado pelo baiano aplicando ótimo golpes, sendo efetivo e não abaixando a guarda para o adversário. Esta foi a terceira vitória de um representante do estado, que já vibrou por Keno Marley e Bia Ferreira.

Após o resultado, o pugilista avaliou a estreia e demonstrou estar feliz com a estratégia utilizada, dando um resultado positivo e uma "vitória tranquila", como definiu Wanderley.

“Deu para quebrar o gelo, conseguimos impor o nosso jogo, que era trabalhar a mão da frente, mover para os lados e surpreender com um ou dois golpes. Graças a Deus conseguimos sair com uma vitória tranquila”, disse o baiano.

De Conceição do Almeida, no interior da Bahia, Wanderley Pereira declarou o seu orgulho por representar o estado e se mostrou esperançoso sobre o futuro, afirmando que muitos atletas estarão no seu lugar em breve.

“É uma honra estar aqui representando a minha cidade, meu estado e o meu país. Eu estou muito feliz de estar aqui. Acredito que muitos atletas, não só em Conceição do Almeida, mas em todo Brasil, se inspiram em mim e acredito que muitos estarão aqui futuramente", projetou o pugilista.

Na sequência, a baiana Tati Chagas também entrou no ringue, contra a sul-coreana Im Aeji, e acabou sofrendo a derrota por 4-1. A pugilista, da categoria 54kg, não foi tão efetiva quanto a adversária, sofrendo golpes e não conseguindo devolvê-los com eficiência, assim, sendo eliminada da competição.