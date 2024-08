É a Bahia! Bia Ferreira e Keno Marley revelam sentimentos sobre Paris

Bia Ferreira, pugilista baiana - Foto: Wander Roberto/COB

Na contagem regressiva para estrear nos Jogos Olímpicos, a Bahia tem a esperança de medalhas com 15 representantes, divididos entre seis modalidades. No boxe, os baianos Bia Ferreira e Keno Marley são um dos favoritos nas suas respectivas categorias, podendo encher o Time Brasil de pódios. Já em Paris, onde ocorrerão as competições, os pugilistas comentaram sobre as expectativas e todo o foco para finalizarem a campanha comemorando.

Questionado sobre a ansiedade, Keno Marley, da categoria 92kg, garantiu estar muito tranquilo, e se sentir preparado para ir em busca da final olímpica. Na última edição, em Tóquio-2020, o baiano caiu nas quartas de final, não conseguindo somar medalhas.

“Eu estou bem tranquilo, porque eu sei que fiz um trabalho muito bom com a equipe olímpica. Eu sei o quanto estou preparado, mais capacitado, e é a minha segunda participação, o que também me dá tranquilidade. Na última edição eu fiz uma campanha boa, faltou um pouquinho, o que me motivou mais ainda. De Tóquio para cá foram mais de 104 combates, tive muitas vitórias. Então, eu vim tranquilo e preparado para ir em busca dessa final olímpica”, disse o pugilista.

Na mesma vontade de fazer história, Bia Ferreira se mostrou positiva sobre os bons resultados e comentou sobre o momento que vive o boxe, alertando sobre o grande potencial da modalidade.

“Está todo mundo com vontade de fazer história, de ter bons resultados, e acreditamos nisso. O boxe sempre teve grandes potências e só estávamos esperando oportunidades, agora, com essa chance, estamos agarrando com unhas e dentes”, disse Bia.

De volta para Keno, o baiano foi questionado sobre as mudanças no ciclo olímpico, chegando como um dos grandes nomes da equipe brasileira. Em resposta, o pugilista garantiu que, além de se sentir bem fisicamente, também está motivado psicologicamente.

“Começa pela categoria, em Tóquio eu tinha 10 kg a menos. Hoje eu estou na categoria 92 kg, tive muitas mudanças, estou muito mais preparado fisicamente, mais motivado psicologicamente. Também estou tranquilo de saber que estou preparado em todos os quesitos”, finalizou Keno Marley.

Ainda relembrando a edição de Tóquio, Bia comentou sobre o retorno da torcida nos estádios, tendo em vista que em 2021 o mundo ainda vivia as consequências do Covid-19. Agora, a medalhista de prata revelou estar ansiosa para contar com toda a torcida brasileira e, claro, comemorar.



“Confesso que isso é o que mais está me dando adrenalina. Realmente, viver isso com público é diferente. Em Tóquio não tivemos isso, foi apenas as nossas delegações, que já fizeram um barulhão. Eu estou ansiosa para competir, para ter o meu desempenho e comemorar com todos vocês”, disse a baiana.

Chegando na Vila Olímpica, na tarde da última terça-feira, a dupla, acompanhada de Tati Chagas, Wanderley Pereira e Bárbara Santos mostraram todo o seu gingado e alegria por representarem o estado. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, os pugilistas dançaram ao som do 'pagodão baiano'. Confere o vídeo: