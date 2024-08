Mais uma baixa! Brasileiro rompe tendão e está fora das Olimpíadas

Isaac Souza saltos ornamentais Tóquio 2020 - Foto: Wander Roberto/COB

A delegação brasileira dos Jogos Olímpicos de Paris sofreu mais um desfalque. Trata-se de Isaac Souza, atleta dos saltos ornamentais, que sofreu uma lesão no tendão do cotovelo e não terá condições de competir. A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira, 24, pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

O atleta sofreu a lesão na última segunda-feira, ainda no Rio de Janeiro, e foi encaminhado para realização de exames. O resultado constatou uma ruptura do tendão do tríceps esquerdo, necessitando de cirurgia.

Leia mais:

Futebol e rugby sevens dão início a Paris-2024 a dois dias da abertura

Queridinho da torcida, Darlan Romani está fora dos Jogos Olímpicos

Tom Daley: atleta 'testa' cama anti-sexo da Vila Olímpica; vídeo



Esta seria a segunda participação do atleta das Olimpíadas, finalizando a última edição na 20ª colocação. Ele havia conquistado a vaga nos Jogos no ano passado, no Mundial de esportes aquáticos, na plataforma de 10m.

Agora, a delegação do Time Brasil que estava em 277 atletas, cai mais uma posição, estando agora com 274 representantes.