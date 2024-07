Em meio a dúvidas de poluição, Prefeita de Paris vai nadar no Rio Sena

Prefeita de Parisao lado de Henry, com a tocha olímpica - Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

A prefeita de Paris vai nadar no rio Sena na quarta-feira, 17, ao lado do presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, Tony Estanguet, nove dias antes do início do megaevento esportivo, confirmou nesta terça-feira a Câmara Municipal.

A socialista Anne Hidalgo havia prometido nadar no rio antes do evento olímpico e o fará a partir das 8h30 locais, no coração da capital francesa.

Em seguida, haverá uma competição com "muitos nadadores profissionais", afirma a Prefeitura. O evento dependerá, no entanto, de vários critérios como "o tempo, a qualidade da água e o caudal", acrescenta.

Inicialmente previsto para 23 de junho, este feito histórico - promessa não cumprida pelo ex-prefeito Jacques Chirac há mais de três décadas – foi adiado devido às más condições do rio e às legislativas antecipadas.

A ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, nadou no Sena no sábado. A prefeitura de Paris indicou na sexta-feira que a qualidade da água do Sena esteve nos padrões para o nado durante a maior parte dos últimos 12 dias, após vários resultados negativos em junho.

Segundo o programa anunciado, o Sena deve receber a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no dia 26 de julho, as provas de triatlo (30 e 31 de julho, 5 de agosto), a maratona aquática (8 e 9 de agosto) e o paratriatlo, em 1 e 2 de setembro.

Autoridades francesas gastaram quase 1,4 bilhão de dólares (7,63 bilhões de reais na cotação atual) para limpar o rio, proibido para banhos durante um século devido à navegação fluvial e à poluição.