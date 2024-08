Estreante, Valdenice Conceição classifica às semis da canoagem

Valdenice durante eliminatórias da canoagem velocidade - Foto: Bertrand GUAY / AFP

Estreando nos Jogos Olímpicos, a baiana Valdenice Conceição fez bonito e garantiu uma vaga nas semifinais da canoagem velocidade, categoria C1W200m. A canoísta de Itacaré ultrapassou a linha de chegada com o tempo de 48.57s, atrás apenas da polonesa Dorota Borowska, com 47.92.

Com a classificação, a baiana se poupa de disputar as quartas de final, garantindo uma vaga direta nas semis, que acontecem no sábado, 10, às 6h40. Em caso de mais uma boa atuação, Valdenice segue na disputa e compete na final, que será no mesmo dia, às 8h40.

Sobre a estreia, a atleta avaliou o desempenho e demonstrou empolgação para seguir na disputa. Em continuidade, destacou a importância de se manter focada e treinando para também conseguir fazer uma boa campanha nas semis e conseguir classificar à final.

"Eu estou muito feliz por ter passado para a semifinal de forma direta, esse era o nosso objetivo. Agora é continuar focada, treinando, para que a gente consiga passar para a final. (...) Eu sabia que daria para passar direto para a semifinal, então eu dei o meu máximo para conseguirmos isso para podermos descansar hoje de tarde e amanhã só treinar, sem ter uma pressão de disputar as quartas. Agora é partiu semis", disse a baiana.

Ainda hoje, a Bahia também torce para Isaquias Queiroz e Jacky Godman nas semifinais da canoagem velocidade, categoria C2500, às 6h20. Em caso de boa posição, a dupla volta à água para a disputa da final, que acontece às 8h20.