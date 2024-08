Francesa e britânico vencem triatlo; brasileiro alcança top-10

- Foto: Jeff PACHOUD / AFP

A francesa Cassandre Beaugrand conquistou a medalha de ouro no triatlo, nesta quarta-feira em Paris, após vários dias de suspense sobre a realização da prova devido ao nível de poluição no rio Sena. Esta foi a primeira competição olímpica disputada no rio emblemático, que foi o protagonista na sexta-feira passada da cerimônia de abertura, com um desfile de barcos das delegações.

Beaugrand, 27 anos, completou a prova (1.500 metros de natação, 40 km de natação e 10 km de corrida) com o tempo de 1 hora, 54 minutos e 55 segundos. A suíça Julie Derron levou a prata e a britânica Beth Potter a medalha de bronze. Esta foi a sexta medalha de ouro da França nos Jogos de Paris-2024.

Leia mais:

No tie-break, Brasil perde para Polônia e se complica nas Olimpíadas

Quanto as ginastas do Brasil ganham com bronze nas Olimpíadas

Lorrane dos Santos perdeu irmã quatro meses antes das Olimpíadas

Na disputa, as brasileiras conseguiram ultrapassar a linha de chegada no top-35. Djenyfer Arnold fez o 20° melhor tempo, enquanto Vittoria Lopes ultrapassou a linha de cehgada na 25ª posição.

As chuvas de sexta-feira e sábado sujaram o rio e os níveis de poluição superaram os limites para permitir os treinos dos triatletas que estavam programados para domingo e segunda-feira, assim como a prova masculina, que estava marcada para terça-feira e foi reprogramada para esta quarta-feira, após a competição feminina. O rio Sena também deve receber a natação em águas abertas dos Jogos de Paris.

Miguel Hidalgo no top-10

No triatlo masculino, o campeão foi o britânico A. Yee, com um tempo de 1h43.33, seguido pelo australiano H. Wilde, com +0:06, e o francês Bergere, com +0:10, que completaram o pódio na 2ª e 3ª colocação, respectivamente.

O brasileiro Miguel Hidalgo, ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, ficou na 10ª colocação, com 54 segundos atrás do medalhista de ouro. Estreando em Jogos, o triatleta de 23 anos fez a melhor campanha da delegação na história dos Jogos.