Isaquias Queiroz reclama de cama da Vila Olímpica: "É doído demais"

Porta-bandeira do Brasil na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Isaquias Queiroz segue em fase final de preparação para competir na canoagem velocidade, que só inicia no dia 6 de agosto. Assim, o baiano, que está treinando em Portugal, realizou um bate-volta para participar da cerimônia.

Isaquias chegou em Paris pouco antes da abertura e retornou para a base de treinamento no dia seguinte, o que desgastou o atleta, como destacou o mesmo. Através das suas redes sociais, o canoísta informou que está retornando aos treinos nesta segunda, 29, após tirar o fim de semana para descansar.

Em fala, o baiano também chamou atenção para um móvel muito comentado na Vila Olímpica: a cama de papelão. Isaquias revelou que sentiu dor de cabeça e pareceu insatisfeito com a acomodação.

"Iniciando a semana de treinamento. Tirei o final de semana para dar uma descansada na mente. A viagem para França foi um pouco cansativa. Principalmente dormir naquela cama da vila olímpica é doído demais. Acho que foi por isso que eu tive dor de cabeça", disse o canoísta.

Nos Jogos de Paris, Isaquias classificou para duas provas, a C2 500m e a C1 1000m, esta em que foi medalhista de ouro na última edição, em Tóquio-2020. Ao todo, o baiano soma quatro medalhas, duas de prata, uma de bronze e a douradinha. Assim, nesta edição, poderá se tornar o brasileiro com mais pódios olímpicos da história. A estreia, no dia 6, será ao lado do também baiano Jacky Godmann, na C2 500m, a partir das 5h30.

