Lula deve fazer festa de recepção para atletas medalhistas

O governo Lula (PT) deve realizar um evento de recepção para os atletas das Olimpíadas e das Paralimpíadas no Palácio do Planalto. Segundo informações do Metrópoles, a ideia teria vindo da primeira-dama Janja da Silva, quando acompanhava a cerimônia de abertura dos jogos, em Paris.

O evento só deve ocorrer em setembro, quando todas as modalidades dos jogos se encerraram. Ainda segundo informações, convites não foram feitos, mas o Ministério do Esporte tem checado as agendas dos atletas já medalhados para escolher a melhor data.



O evento deve reforçar os resultados da Bolsa Atleta, benefício do governo federal para apoiar atletas de alto rendimento no país. Dos 276 atletas brasileiros dos Jogos Olímpicos, 271 já receberam ou recebem o benefício. Em 27 das 39 modalidades com brasileiros em Paris, 100% dos atletas recebem o patrocínio do governo federal.

Lula vai repetir a mesma cerimônia que realizou no Palácio do Planalto há 20 anos. À época, em 2004, recebeu atletas da delegação paralímpica em Brasília, quando o país teve seu melhor rendimento da história até ali.

Em 2008, já no segundo mandato como presidente, Lula esteve em Pequim, na China, para a abertura dos jogos. Em Brasília, ao final dos jogos, também realizou uma cerimônia de recepção para os medalhistas.