Nadal volta às quadras com vitória na preparação para Olimpíadas

Nadal e Ruud durante ATP 250 - Foto: Adam IHSE/ AFP

Sete semanas depois de ter sido eliminado na primeira rodada de Roland Garros pelo alemão Alexander Zverev, o espanhol Rafael Nadal voltou às quadras nesta segunda-feira, 15, no ATP 250 de Bastad, na Suécia, com uma vitória nas duplas ao lado do norueguês Casper Ruud.

Nadal e Ruud derrotaram a dupla formada pelo argentino Guido Andreozzi e o mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela em dois sets, com parciais de 6-1 e 6-4.

O espanhol e o norueguês, que foi aluno da Rafa Nadal Academy de Mallorca, se mostraram muito superiores a dupla adversária, quebrando serviços e fechando a partida sem dificuldade.

Aos 38 anos, Rafael Nadal participa do ATP 250 de Bastad, disputado no saibro, para encerrar sua preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que ocorrem entre os dias 26 de julho a 11 de agosto.

Na capital francesa, no mesmo complexo de Roland Garros, onde conquistou 14 títulos, Nadal pretende participar dos torneios de simples e de duplas, ao lado de Carlos Alcaraz, campeão de Wimbledon no domingo.