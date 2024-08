Noah Lyles vence os 100m por milésimos e conquista o ouro

Lyles celebrando depois de conquistar o ouro em Paris - Foto: Jewel SAMAD | AFP

O americano Noah Lyles superou o jamaicano Kishane Thompson na linha de chegada por uma margem mínima de cinco milésimos de segundo e conquistou o ouro olímpico nos 100 metros rasos, neste domingo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Os dois terminaram com o mesmo tempo, 9s79, e após alguns momentos de suspense foi anunciado nos placares que Lyles havia sido um pouco mais rápido que o novo astro jamaicano da velocidade, que ficou com a prata, enquanto o também americano Fred Kerley, campeão mundial há dois anos, ficou com o bronze (9s81).

Vitória de Lyles foi extremamente apertada | Foto: Jewel SAMAD | AFP

A última vez em que um americano havia vencido os 100 metros nos Jogos Olímpicos foi em Atenas-2004, quando Justin Gatlin triunfou. O surgimento da 'era Bolt' fechou o caminho depois e o sprint americano teve dificuldade para recuperar esta honra.



Um alívio para os velocistas do 'Team USA', depois que a americana Sha'Carri Richardson teve que se contentar com a prata neste mesmo evento no sábado, quando foi surpreendentemente derrotada por Julien Alfred, de Santa Lúcia.

Depois de terminar os Jogos anteriores, em Tóquio, com o bronze nos 200 metros, longe das expectativas geradas, Lyles pôde agora comemorar o seu primeiro título olímpico aos 27 anos.