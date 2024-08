Paris 2024: Teddy Riner e Marie-José Pérec acendem pira olímpica

Os atletas Teddy Riner e Marie-José Pérec - Foto: Reprodução

A largada para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi decretada no fim da cerimônia de abertura nesta sexta-feira, 26, após a famosa pira olímpica ser acesa. Os responsáveis por findar o trajeto da tocha olímpica foram dois atletas franceses: o judoca tricampeão olímpico e nove vezes campeão mundial, Teddy Riner, e a velocista francesa também triolímpica Marie-José Pérec.

Localizada no parque Jardins das Tulherias, tradicional ponto turístico parisiense no centro da cidade, entre o Museu do Louvre e a Praça da Concórdia, a pira simboliza o momento mais importante do evento de abertura dos Jogos.

A chama olímpica, que surgiu nos Jogos de Amsterdã de 1928, carrega a referênmcia histórica ao fogo que queimava em homenagem à Hera, a deusa das mulheres, dos casamentos, da família e dos nascimentos na mitologia grega.

Em Berlim 1936, a chama passou a ser acesa com a corrida da tocha na abertura do torneio, tradição mantida até a atualidade. O ato foi criado com o objetivo de estabelecer um elo entre os Jogos da antiguidade e os Jogos contemporâneos.

Para a edição da vez da competição, o ritual foi conduzido pela atriz grega Mary Mina, e relizado em frente às ruínas do Templo de Hera. Em seguida, foi entregue ao campeão olímpico de remo da Grécia, Stefanos Ntouskos. Logo após, viajou ao território francês, onde encerrou a caminhada de 68 dias nas mãos de Riner e Pérec.