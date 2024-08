"Precisamos trabalhar a ansiedade", garante Arthur Elias

Arthur Elias durante o treino da seleção feminina - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A seleção feminina está pronta para a estreia nos Jogos Olímpicos, marcada para esta quinta-feira, 25, às 14h (horário de Brasília) contra a Nigéria. Nesta quarta-feira, 24, a equipe realizou o último treino antes da partida. A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos da atividade, onde pôde observar um ambiente leve e descontraído entre as jogadoras.

O técnico Arthur Elias destacou a importância desse clima positivo no grupo e a habilidade de lidar com a ansiedade pré-jogo.

"Realmente bastante leve, o que eu acho importante para construção de ambiente. Mas é só um dos fatores. A cobrança ela sempre existe, mas é uma cobrança dentro de um estado muito saudável de todo mundo. Todo mundo cooperando também, além de cobrar, todas cooperando umas com as outras. Um ambiente que a gente não tem vaidade aqui dentro. As atletas estão entendendo a importância de um grupo que seja uma unidade mesmo para que a gente consiga chegar nos nossos objetivos. Para mim o ambiente é fundamental assim como a mentalidade. Eu sempre falei isso e a gente espera que isso ajude elas a entrarem mais confortáveis nesse jogo que é um jogo de estreia e a gente sabe que estreia é um jogo que traz um pouco dessa ansiedade do que vai acontecer. Mas precisamos saber trabalhar a ansiedade para o lado bom e deixar que nervosismo, dúvidas que se tenham fora do nosso contexto. Elas estão muito seguras do que elas têm a fazer amanhã dentro do campo e eu vou passar muita confiança para elas como sempre", disse Arthur Elias.

Arthur Elias também comentou sobre a preparação da equipe e a expectativa para a partida. Ele ressaltou a força defensiva da Nigéria e como a equipe brasileira trabalhou para superar essa barreira.

"Os objetivos foram cumpridos até aqui. A gente conseguiu consolidar muito nosso modelo de jogo e conseguiu trabalhar o plano de jogo em relação a cada adversário que nós vamos enfrentar nessa primeira fase. Claro que é passo a passo, foco total no confronto de amanhã contra a Nigéria, uma equipe forte. Equipe que tem jogadoras com muita velocidade, jogo de transição forte, um jogo aéreo forte e atletas que estão em bom nível nos seus clubes. É uma seleção que também fez uma grande Copa do Mundo e que toma muitos poucos gols. Se a gente analisar as últimas muitas partidas da Nigéria no último ano, no último ano e meio, a equipe toma poucos gols. Focamos muito na nossa organização ofensiva para conseguir atacar os melhores espaços dentro de alguns pontos que a gente entende que a Nigéria tem mais fragilidade e também saber se defender bem nesses pontos fortes de contra-ataque que elas têm", completou o treinador.

A atacante Gabi Nunes também falou sobre a preparação e as estratégias ensaiadas para a partida. Ela enfatizou a velocidade das adversárias e a necessidade de estar atenta durante todo o jogo.

"Estudamos bastante, vimos muitos vídeos. O time da Nigéria é muito forte, muito rápido. Temos que estar ligadas a todo momento. Tem as estratégias que cada uma precisa fazer no seu setor, defesa, meio e ataque. Espero poder ajudar da melhor forma possível ali com gols o que precisar fazer como atacante. Mas estamos preparadas. Aproveitamos muito esses dias para poder chegar amanhã e fazer um excelente jogo", afirmou Gabi Nunes.

A seleção brasileira está no Grupo C da competição. Após o confronto com a Nigéria, a equipe viaja para Paris de trem para enfrentar o Japão no dia 28 às 12h (horário de Brasília). O encerramento da primeira fase será contra a Espanha, no dia 31 às 12h (horário de Brasília), novamente em Bordeaux.