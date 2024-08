Adversária na estreia das Olimpíadas, Brasil nunca perdeu para Nigéria

Seleção feminina durante treino - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira de futebol feminino estreia nos Jogos Olímpicos de Paris nesta quinta-feira, 24, contra a Nigéria, abrindo a rodada do grupo C. Contra a adversária da vez, o Brasil teve dois encontros, com duas vitórias, na Copa do Mundo de 1999 e Olimpíadas de 2008.

Agora, sob comando do treinador Arthur Elias, que assumiu o comando após o Mundial de 2023, a amarelinha enfrentará uma escola de muita força física e velocidade, vista como uma das melhores seleções africanas. Na Copa, as nigerianas caíram nos pênaltis para a finalista Inglaterra.

O retrospecto da Seleção Brasileira contra adversárias africanas é positivo. Ao todo, foram nove partidas disputadas até hoje (24/7), com sete vitórias e dois empates.

No primeiro duelo entre as equipes, na Copa de 99, o Brasil venceu a Nigéria por 4x3, na prorrogação, com gols de Cidinha (2x), Nenê e da baiana Sissi. A partida foi válida pelas quartas de final da competição. No reencontro, após nove anos, a Seleção voltou a vencer, desta vez por um placar mais elástico, 3x1, na fase de grupos das Olimpíadas de 2008.

Agora, na estreia dos Jogos, as Seleções duelam às 14h desta quarta-feira. Na segunda rodada, o jogo será contra o Japão, no domingo, 28, às 12h. Encerrando a primeira fase, a partida será diante da Espanha, atual campeã do mundo, na quarta, 31, às 12h.