Fora! Canadense é expulsa da Olimpíada após espionar treino adversário

A auxiliar técnica da seleção canadense de futebol feminino e um analista foram expulsos dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 pelas autoridades francesas por operar um drone durante um treino da Nova Zelândia, futura adversária das atuais campeãs olímpicas.

O Comitê Olímpico Canadense se declarou "chocado e decepcionado" com o incidente ocorrido na terça-feira, 23, em Saint-Etienne e está investigando as circunstâncias. "Oferecemos nossas mais sinceras desculpas" ao futebol olímpico da Nova Zelândia e ao seu Comitê Olímpico, disse ele em um comunicado nesta quarta-feira.

O Canadá, atual campeão olímpico, enfrentará na quinta-feira a Nova Zelândia na primeira partida em sua campanha pela defesa da medalha de ouro obtida em Tóquio. Sobre o ocorrido, a seleção afirmou que a pessoa era um membro não credenciado da Canada Soccer e que está em contato com o Comitê Olímpico Internacional e com o órgão dirigente do futebol, a Fifa, para decidir os próximos passos.

O Comitê Olímpico da Nova Zelândia (NZOC) informou que membros da equipe de apoio relataram o incidente à polícia e o operador do drone foi detido.

"O NZOC apresentou formalmente o incidente à unidade de integridade do COI e pediu ao Canadá uma revisão completa", acrescentou.