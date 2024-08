Quem é Gabi Portilho, atacante do Brasil decisiva em Paris

Gabi Portilho - Foto: Gaspar Nóbrega/ / COB

Gabi Portilho, 29, é peça chave para a chegada do Brasil na final do futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ela marcou o gol decisivo contra a França, que garantiu a classificação para a final do torneio.

Nas semi contra a Espanha, realizada nesta terça-feira, 6, a jogadora também balançou as redes e ajudou a construir a goleada por 4 a 2 naquela que era a seleção favorita do momento.

Atualmente, Gabi Portilho joga pelo Corinthians. Pela seleção, participou da edição de 2012 da Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-17 e da edição de 2014 da Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20.

Gabi Portilho começou sua carreira no Fut Art (DF). Depois, passou por clubes como Fluminense (DF), Olympia (SC), Jaraguá (SC) e Joinville (SC).



O auge da carreira começou em 2014, quando foi vice-campeã brasileira pelo Kindermann. Ela foi novamente vice-campeã brasileira em 2015, atuando com a camisa 10 do São José Esporte Clube.

Fora do país, Gabi jogou por sete meses no Madrid CFF, da Espanha, mas retornou ao Brasil após sofrer uma lesão no joelho. Em janeiro de 2020, o perfil oficial do Corinthians Futebol Feminino no Twitter anunciou sua contratação como reforço, destacando sua velocidade e habilidade.