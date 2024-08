Sem poder fumar em Paris, golfista diz que pode ter rendimento afetado

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

A golfista Charley Hull reconheceu que enfrentará um desafio nas Olimpíadas de Paris 2024. Acostumada a fumar durante outras competições, ela terá que se adaptar, já que o hábito está proibido durante as provas em Paris.

Ela relatou que seu desempenho esportivo pode ser prejudicado devido a essa mudança. "Acho que isso realmente vai me afetar. Eu fumo para relaxar um pouco mais. É um hábito que me ajuda a ficar mais tranquila durante as provas, mas infelizmente não poderei fazer isso nesta semana", revelou em uma entrevista à rádio "Talksport".

Além disso, a atleta foi recentemente diagnosticada com transtorno de déficit de atenção, o que torna a concentração durante as competições mais desafiadora. Em Paris, Charley Hull é considerada uma das três melhores golfistas e tem a chance de conquistar uma medalha. A competição de golfe teve início nesta quarta-feira, 7 de agosto.