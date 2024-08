Em frente ao Louvre, Medina recria foto viral com medalha olímpica

Medina recria, em frente ao Louvre, foto icônica que lhe garantiu a maior nota da história do surf olímpico - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o surfista Gabriel Medina recriou o momento icônico da competição no qual apareceu 'voando' por cima das ondas e conseguiu a maior nota da história do surf olímpico, 9,9. Em frente ao museu do Louvre, o brasileiro postou uma foto com a mesma pose do registro que rodou o mundo, desta vez com a medalha no pescoço.

Na legenda, o surfista escreveu: "Eles disseram: Pendurem no Louvre". A frase faz referência à famosa foto, que encantou a todos e ficou famosa. Após o fim das competições do surf, que ocorreu no Taiti, Gabriel foi para Paris aproveitar o clima dos Jogos Olímpicos.

Após 'tubo' histórico, Medina se jogou para o alto e ergueu as mãos, fazendo o sinal de número 1, rendendo a foto que ficou famosa | Foto: Jerome BROUILLET | AFP

A icônica foto foi feita nas oitavas de final da competição, quando enfrentou o japonês Kanoa Igarashi. Após pegar uma bela onda e conseguir entrar no 'tubo', Medina se jogou para o alto, impulsionado pelo mar, e ergueu as mãos em sinal de '1'.



Após a classificação, o brasileiro venceu mais uma bateria e avançou às semis, quando foi derrotado pelo australiano Jack Robinson. Na disputa do bronze, Medina venceu o peruano Alonso Correa, garantindo a sua primeira medalha olímpica.