Alison dos Santos avança à final dos 400m com barreiras

Almir Júnior durante salto triplo - Foto: Miriam Jeske/COB

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Alison dos Santos está de volta à final dos 400m com barreiras no atletismo. Conhecido como Piu, o atleta conseguiu uma das duas vagas direcionadas aos melhores tempos dentre aqueles que não ficaram no top-2 das baterias. Agora o brasileiro retorna ao Stade de France na sexta-feira, 9, para disputar a decisão.

Na bateria, Alison ficou com a 3ª colocação, ultrapassando a linha de chegada com o tempo de 47s95, ficando atrás do norueguês Karsten Warholm, na primeira colocação, e de Clement Ducos, da França.

"Eu sei que podia ter feito melhor na semi, ter evitado esse momento de ficar esperando o resultado. Poderia ter feito um melhor resultado. E, como a gente trabalha com o corpo, somos atletas, é o corpo humano, às vezes acontece o que a gente quer, às vezes não. Temos de estar prontos para lidar com isso, eu estou preparado para fazer um bom resultado", disse Piu à tv Globo.

Além dele, Almir Júnior, no salto triplo, também conseguiu ficar entre os melhores e segue em busca da medalha olímpica. Após queimar a primeira tentativa, o brasileiro fez bonito e alcançou a marca de 17.06m, ficando na 5ª colocação.



Por outro lado, outros atletas do país não conseguiram avançar. No salto em altura, Fernando Ferreira ficou pelo caminho, assim como Matheus Lima, dos 400m com barreiras, Renan Gallina, dos 200m, e Eduardo de Deus e Rafael Pereira, dos 110 com barreiras.