N°1 do mundo, Duda e Ana Patrícia atropelam Letônia e vão às semis

Líderes do ranking do vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda avançaram às finais dos Jogos Olímpicos. Apesar do susto nos minutos iniciais, a dupla brasileira venceu sem dificuldades, em partida de 33 minutos, por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/10.

O próximo confronto, pela final da competição, será nesta quinta-feira, 8, contra Clancy e Del Solar, da Austrália, com previsão de início para às 16h. A partida será transmitida pela Globo, Sportv e Cazé Tv.

No início, as brasileiras tomaram um susto, sofrendo uma desvantagem de 0/6. Entretanto, confirmando a qualidade de 'Número 1', logo empataram e viraram, sem dar qualquer chance para a dupla adversária. O crescimento da dupla abriu uma vantagem de cinco pontos, quando fecharam o primeiro set.

A segunda parcial foi ainda mais avassaladora, abrindo uma larga vantagem logo no início. Com excelência em todos os critérios, as brasileiras uma vantagem de 11 pontos na reta final, sem deixar a equipe adversária respirar. Assim, fecharam mais um set e confirmaram a classificação.

Até o momento, Ana e Duda seguem invictas, sem perder nenhum set e vencendo todos os duelos com grande vantagem. Na fase de grupos, classificaram com a melhor campanha e seguem brilhando na fase de mata-mata.