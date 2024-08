Simone Biles reage a atuação de brasileira e vídeo viraliza; veja

Rebeca Andrade durante final da ginástica - Foto: Gabriel BOUYS / AFP

O confronto entre a brasileira Rebeca Andrade e a norte-americana Simone Biles é um dos mais esperados dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na tarde desta terça-feira, 30, nas finais da ginástica artística por equipes, tivemos um gostinho inicial deste duelo, com a brasileira superando a 'rival' em dois aparelhos. A nota da atual medalhista de ouro gerou uma reação de Biles que viralizou na web.

Na ocasião, o Brasil ficou com a medalha de bronze, ao conseguir somar um 15.100 no salto, maior nota do dia, e um 14.533, nas barras assimétricas. A norte-americana, por sua vez, somou 14.900 e 14.400, respectivamente, e também garantiu o ouro.

Ao ver a apresentação da brasileira nas assimétricas, Simone Biles reagiu com uma expressão impressionada, o que viralizou graças a rivalidade sadia que as ginastas vivem. O momento foi flagrado pelas emissoras de tv, que não deixaram passar e comentaram sobre a situação. Veja o vídeo:

Vale lembrar que Rebeca e Biles disputam mais quatro finais nesta edição, são elas: individual geral, salto sobre a mesa, solo e trave. Na última edição dos Jogos, Rebeca garantiu a medalha de ouro no salto e está em busca do bicampeonato. A adversária não esteve presente na disputa por abdicar da disputa por questões de saúde mental.

Entretanto, esta não será a primeira vez que as ginastas se enfrentarão, já que o confronto aconteceu durante o Mundial de 2023, na Antuérpia. Na ocasião, Rebeca superou Simone no salto, enquanto Biles ficou com o ouro no solo, no individual geral e na trave.

As finais ocorrem ainda nesta semana; confira cronograma:

Final do individual geral: quinta-feira, 1, às 13h15

Final do salto: sábado, 3, às 11h20

Final da trave: segunda-feira, 5, às 7h30



Final do solo: segunda-feira, 5, às 9h20