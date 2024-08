"Só se Biles errar", diz treinador sobre medalha de ouro para Rebeca

Rebeca Andrade durante classificatória - Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP

A ginasta Rebeca Andrade competiu na tarde do último domingo, 28, e garantiu vaga nas finais do Individual geral, equipes e mais três aparelhos, assim sendo esperança de medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Entretanto, o caminho não será nada fácil, tendo em vista que competirá com Simone Biles, considerada a maior ginasta da história por muitos.

Assim, após as classificatórias, o treinador Chico Porath foi questionado sobre a situação da ginasta brasileira, mas manteve os pés no chão e revelou achar a norte-americana favorita. Na ocasião, Rebeca somou um salto de 14.900, ficando na 2ª colocação, atrás apenas de Biles.

"Não tem estratégia pra Rebeca no salto. Com a média que a Biles fez, Rebeca só tem chance de ouro se acontecer como no Mundial e a Biles errar", disse o treinador.

Entretanto, apesar do favoritismo adversário, Rebeca Andrade planeja executar um salto nunca antes feito na ginástica. Seria o Triplo Twist Yurshenko, com dificuldade 6. Em contrapartida, a principal concorrente, Simone poderá realizar o 'Biles II', que seria um Yurchenko Double Pike, considerado o salto com maior dificuldade do esporte.

As finais da ginástica artística ocorrem entre os dias 30 de julho e 5 de agosto.