Vaza áudio de Daiane Santos sobre Simone Biles; entenda

Daiane participa de transmisção das Olimpíadas - Foto: Reprodução | Instagram

Durante apresentação nas barras assimétricas da campeã olímpica Simone Biles, a atual comentarista dos jogos, a ex-atleta olímpica, também de ginástica artística, Daiane dos Santos, deixou escapar um comentário durante a transmissão, quando Biles se apresentava. A atleta conquistou a medalha de ouro, nesta quinta-feira, 1ª, enquanto Bianca ficou em segundo lugar, com a medalha de prata.

Na segunda rotação, nas barras assimétricas, Simone Biles fez uma prova pressionada após uma boa prova de Rebeca Andrade e cometeu um pequeno erro. Ao ver o replay Daiane ficou impressionada com a decisão de Biles para evitar uma queda e conseguir um desconto maior na nota. “Meu Deus, ai que esperta!”, comentou.

No entanto, a ex-ginasta não esperava que o áudio fosse captado, mas o narrador Luís Roberto incentivou que ela prosseguisse com a análise. “Nessa hora, ela flexiona o joelho para não sofrer a queda e perder mais pontos. Foi um raciocínio muito rápido”, continuou Daiane.

Mesmo com a tentativa, Biles teve desconto na nota. A americana teve uma das menores notas nas barras, 13.7333. É comum durante as provas da ginástica artística que a atleta mude estratégias para que consiga uma nota melhor após uma apresentação bem executada de outra competidora. Como Simone Biles, que depois da realização do salto de Rebeca, realizou o salto trip flit, um dos mais difíceis da ginástica.