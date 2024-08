Vôlei feminino: Brasil atropela a Polônia e pega República Dominicana

COM AUTORIDADE!

Brasil vence a Polônia com autoridade pelas Olimpíadas de Paris - Foto: Natalia Kolesnikova / AFP

Na tarde deste domingo, 4, a seleção brasileira feminina de vôlei não tomou conhecimento da Polônia e venceu por 3 a 0, com parciais de 25 x 21, 38 x 36 e 25 x 14, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris.

O time brasileiro venceu sem sustos e controlou a partida do início ao fim. No segundo set de jogo, a seleção teve dificuldades, mas mesmo assim fechou com vitória em impressionantes 38 a 36.

Com a vitória expressiva, as comandadas de José Roberto Guimarães e agora enfrentam a República Dominica nas quartas de final da competição. O confronto está marcado para a próxima terça-feira, 6.

Com o resultado, o Brasil encerra a fase de grupos com 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos, e fez a melhor campanha da primeira fase.

Caso avance à semifinal, o time brasileiro encara o vencedor do duelo entre Estados Unidos e Polônia. Do outro lado da chave, os confrontos são China x Turquia e Itália x Sérvia.