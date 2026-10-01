A força da educação

O Grupo A TARDE celebra mais uma edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista, iniciativa alinhada ao compromisso com educação e desenvolvimento. A cerimônia no Teatro Sesc Casa do Comércio marcou um encontro entre comunicação, escola e juventude, fortalecendo vínculos para o futuro.

A trajetória de 114 anos do Grupo A TARDE - que se completam em 15 de outubro, também Dia do Professor - revela um caráter construído por meio de cobertura jornalística responsável e preservação da memória coletiva. Essa história demonstra uma vocação permanente para iniciativas voltadas à formação de novas gerações, sempre com atenção ao impacto social da informação.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O CCJJ reforça essa missão ao estimular estudantes a produzir conteúdo autoral, exercitando leitura, escrita, reflexão e criatividade – além da razão crítica. A participação de escolas municipais e estaduais amplia o alcance da ação, permitindo acesso a experiências formadoras dentro do universo da comunicação.

A edição deste ano recebeu mais de mil inscrições, evidenciando interesse crescente de jovens por práticas jornalísticas e narrativas sobre seus diversos territórios. A banca avaliadora, composta por profissionais da comunicação e da educação, selecionou duplas por qualidade técnica e sensibilidade na abordagem dos conteúdos.

O tema "De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo" inspira produções sobre vivências reais, identidade cultural e projeções diversas. Cada trabalho atualiza a potência criativa de estudantes e professores, além de revelar maturidade na construção de narrativas sobre cotidiano e comunidade. O concurso conta com apoio de instituições preocupadas em associar suas imagens a práticas virtuosas.

A iniciativa reafirma a importância da escola como espaço de transformação, diálogo e construção de cidadania. A TARDE acredita na força da educação e na capacidade do conhecimento em abrir caminhos, ampliar horizontes e gerar oportunidades para a juventude.

