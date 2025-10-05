Menu
HOME > OPINIÃO
OPINIÃO

A vez do Outubro Rosa

Confira o editorial deste domingo, 5

Redação

Por Redação

05/10/2025 - 5:37 h
Mutirão de mamografia
Mutirão de mamografia -

A mobilização de recursos do governo e da iniciativa privada dotada de senso de responsabilidade e empatia, incluindo clubes de futebol, constitui imperativo categórico.

Em fazer da ação individual máxima a ser abraçada por todas e todos consiste a estratégia de prevenção do câncer de mama, possível com o diagnóstico precoce, objetivo da campanha Outubro Rosa.

Embora a coloração tenha sido superada pelo lilás, por representar com mais fidedignidade a luta por equidade desenvolvida pelos coletivos de mulheres, a cor-de-rosa prevalece nas multidões, associada ao “feminino”.

É preciso comparecer aos consultórios, e quem não tem dinheiro da consulta, pode exigir – isso mesmo, exigir – senha razoável na fila do serviço público:não se tolera estender prazos por longos meses.

Neste mutirão, com viés de campanha cívica pela saúde pública, o bem de existir ocupa o topo da hierarquia de valores

O governo do Estado abriu a campanha logo no primeiro dia do mês, com a oferta de 40 mil exames, as mamografias, forma de detecção de alguma irregularidade suficiente para emissão de alerta.

Além de viabilizar o atendimento às cidadãs do interior,a Secretaria da Saúde do Estado, em parceria com a CCR Metrô, fixou três pontos fixos de marcação de consultas, nas estações da Lapa, Mussurunga e Pirajá.

O Ministério da Saúde, seguindo sua seara baseada na defesa do conhecimento e no combate a anticiência, divulgada por criminosos negacionistas, reduziu idade de monitoramento para 40 anos, por prudência. Neste mutirão, com viés de campanha cívica pela saúde pública,o bem de existir ocupa o topo da hierarquia de valores, envolvendo até mesmo as torcidas, pausando, por ora, o estigma da violência.

O Vitória não podia faltar,dado o perfil social da agremiação, desde a origem: lançou uniforme alusivo ao tema, promoveu jogo com time de jogadoras curadas, repetindo o êxito de apelo por doação de sangue.

Santos, de São Paulo; Fluminense, do Rio de Janeiro; e Sport,do Recife,seguem o Decano,tal a capacidade de mobilização da bola,graças a linguagem melhor compreendida pela mentalidade média brasileira.

