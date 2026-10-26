Além de Lula e do mal

Independentemente das divergências de campanha, uma realidade se impôs: milhões de brasileiros participaram ativamente da definição dos rumos do país. A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva veio da vontade de evitar o pior e resultou de uma mobilização jamais vista desde a redemocratização.

As ruas, as redes sociais, os debates familiares, as discussões no ambiente de trabalho e os encontros de amigos revelaram uma sociedade vencendo a apatia. O eleitorado compreendeu, afinal: votar está distante de ser um gesto acomodado de escolher governantes, é compartilhar responsabilidades pelo futuro comum.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A energia cívica demonstrada pelo #ExércitodoLula, migrando da internet para a rua, despertou um país gigante, disposto a defender-se dos inimigos. Nesse processo, os brasileiros encontraram razões adicionais para celebrar o resultado das urnas, gritando “é tetra!” para saudar o petista quatro vezes eleito.

A eleição foi percebida muito além de uma disputa de candidatos; virou um plebiscito, tendo saído vencedor o sim para a democracia.

Foi a menor abstenção dos últimos 20 anos, motivada pela busca do alívio por evitar a vitória do candidato associado, por herança, a práticas incompatíveis com a civilização. A eleição foi percebida muito além de uma disputa de candidatos; virou um plebiscito, tendo saído vencedor o sim para a democracia.

A trajetória de Lula ajuda a explicar a força simbólica desse momento. Poucos líderes no mundo têm história tão singular, ele sim um personagem mitológico. Operário, líder sindical, fundador de um partido dos trabalhadores, desafiando uma ditadura, ele permanece no Planalto carregando a experiência acumulada.

Amanhã, o maior ídolo completa 81 anos de vida: são décadas de vida pública cultivando uma relação direta com amplos setores da população brasileira. Mas a maior lição desta eleição talvez esteja além de Lula e da inédita virada. A mobilização demonstrou algo a ser mais valorizado: a importância da democracia.

Tão necessária quanto o ar, a água e os alimentos para a saúde do corpo, a democracia produz nutrientes da liberdade e do direito visando o convívio pleno. Vamos zelar por ela todos os dias!