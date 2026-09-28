As canetas da saúde

O acréscimo de canetas emagrecedoras à terapêutica do SUS representa movimento estratégico diante do avanço acelerado da obesidade no país. Ao acionar a Conitec, órgão responsável por analisar evidências científicas, o governo federal inicia uma campanha para favorecer o acesso ao tratamento.

A eventual inclusão das canetas é um gesto político para reconhecer o alcance de uma enfermidade complexa, demandando tratamento contínuo e impossível de se reduzir a escolhas individuais. Com a iniciativa, verifica-se a firmeza na disposição para enfrentar o problema com base em evidências, equidade e responsabilidade.

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Cabe agora avançar com seriedade no debate público, para o país transformar inovação terapêutica em política de saúde efetiva e justa. A decisão ocorre em cenário alarmante: o diagnóstico de obesidade passou de 11,8% da população em 2006 para 25,7% em 2024, ou seja, mais de duas vezes.

A questão implica pensar, no rebote, na necessidade de investir em educação nutricional. O impacto sobre o SUS é crescente, com aumento de complicações, maior demanda por procedimentos de alta complexidade e custos associados a doenças crônicas. Para quem já tem o vaticínio genético, desenvolver diabetes é a decorrência lógica e inequívoca do sobrepeso.

A OMS já reconhece a exigência de políticas públicas deliberadas para evitar o acesso ao tratamento apenas por saldos bancários de peso. A queda expressiva de preços – redução de 70% em menos de um ano – muda o horizonte da discussão. Com 25 canetas registradas, incluindo versões nacionais e genéricas, o Brasil tornou-se o país com maior variedade desses medicamentos, abrindo espaço para um receituário sustentável.

Ainda assim, o processo exige cautela: critérios rigorosos de elegibilidade, acompanhamento clínico contínuo e protocolos claros serão decisivos para garantir uso responsável e evitar medicalização indiscriminada.