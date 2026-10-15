Celebrar os 114 anos do Grupo A TARDE é reconhecer o mais longo alcance de uma instituição capaz de atravessar gerações preservando a memória da Bahia. A história teria sido apagada, sem o registro diuturno das narrativas, preenchendo as lacunas: fatos e verdades sobreviveram, na salvaguarda das edições.

O rigor jornalístico, no mais das vezes, carregou as metamorfoses do estado e do país, transmutando valores de monumental acervo na alquimia de devir incessante. Estão nos rastros do tempo as melhores pistas das escolhas atuais, em transcendência do passado de glórias para o futuro corado com o rubro da justiça.

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Desde 1912, quando Ernesto Simões Filho definiu o propósito de fazer um jornal “honesto, bom e bem educado”, A TARDE construiu trajetória de referência. Exposto às relações singulares entre jornalistas e seu público, o projeto original de virar situações adversas pavimenta a estrada da imprensa, tradição impulsionando a arte de inovar.

Ao longo de mais de século, A TARDE integrou tecnologias, ampliou plataformas, modernizou processos e manteve vivo o compromisso com a notícia. Compromisso ancorado em múltiplas identidades baianas, no caldeirão multicultural. A informação transforma-se e sela a paz na Boa Terra.

A celebração deste 15 de outubro salta às alturas ao coincidir com o Dia do Professor, data diretamente relacionada com a vocação educativa do Grupo A TARDE. O programa A TARDE Educação serve da comunicação para ensino-aprendizagem, aproximando estudantes da leitura, do pensamento crítico e da formação cidadã.



Saiu n’A TARDE é verdade: este super-poder ilumina provisórios momentos de breu e ameaça à civilização, içando o pavilhão do Bem no mastro de mais alta proa. No ímpeto do espírito de pertencimento, confiança e renovação é possível reinventar-se a cada frase, foto, áudio e vídeo, das auroras ao infinito.

