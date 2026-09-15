Belo exemplo a espraiar

A instalação de boias de delimitação nas águas do Porto da Barra vai além de intervenção pontual, anexando duas belas lições. Uma delas é a importância de - doravante - prevenir acidentes e a outra trata da necessidade de o poder público agir quando falham a educação e o bom convívio.

Em contrapartida, na cadência do vamos e venhamos, há de se lamentar a demora na providência, já tendo produzido antes, acidentes, feridos e até mortes. Também se pode assinalar um empate, neste hipotético jogo, porquanto escolheu-se um cartão postal, sorteado entre dezenas de opções em 100 quilômetros de praia.

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Noves fora, zero, o vaivém se estabelece, afinal, antes tarde; o verão já se anuncia, ampliando a ocupação das praias e circulação de embarcações recreativas. Aprovada no Porto da Barra, berço da metrópole, a iniciativa deve espraiar-se por outras localidades.

Em várias delas, milhares de moradores e turistas compartilham diariamente os mesmos espaços destinados ao mergulho, aos esportes náuticos e à navegação. Quando se verifica a ausência de formação moral, ordenamento, fiscalização eficiente e estruturas de proteção, o risco de conflito cresce significativamente.

Nesse contexto, o novo sistema de balizamento surge como medida simples, mas de grande impacto, ao fixar limites visíveis e reforçar a segurança de banhistas. Entretanto, é importante compreender essa iniciativa como apenas a primeira de uma série de ações voltadas para a alta estação, deixando no outrora a omissão.

Além da proteção nas áreas de banho, é prudente reforçar o trabalho dos salva-vidas e ampliar campanhas educativas sobre prevenção de afogamentos, além da fiscalização de naus, fortalecendo o monitoramento das praias a fim de evitar sazonais tragédias. O verão baiano é um dos maiores patrimônios turísticos e culturais do país. Preservar vidas e garantir tranquilidade deve ser uma prioridade permanente.