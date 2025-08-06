Brasil, o Grande

Bolsonaro terá que cumprir prisão domiciliar - Foto: Isác Nobrega | PR

O Brasil faz valer sua inclinação para a grandeza, ao elevar-se o Poder Judiciário à condição de referência para o mundo, como se verifica nos feitos envolvendo Bolsonaro e filhos.

A escalada de tornozeleira eletrônica para prisão domiciliar foi iniciativa do próprio réu, ao ignorar medidas cautelares, tropeçando na trilha cujo destino é o de ajustar más condutas.

O inquérito no qual o acusado deu causa a determinação de ficar em casa, é o de conluio lesa-pátria envolvendo seu filho, deputado federal Eduardo, e o neto de reles ditador do regime da tortura 1964-1985.

O ex-presidente financiou a aventura mais traiçoeira da história do Brasil, convencendo, no estrangeiro, a imposição de sanções econômicas, além de ataques ao Supremo Tribunal Federal e à soberania do país.

A tática dos três patetas é o sequestro, mantendo o Brasil como refém: troca-se o fim do tarifaço pela anistia do “papai”, superando em torpeza o delator de Tiradentes, pois Silvério dos Reis, ao menos, era português.

Como são tantos os indícios de misoginia, racismo, genocídio por omissão na compra de imunizantes na pandemia, ainda não oferecidos em denúncias, não se deve perder o foco no processo em fase final.

A sentença a ser exarada em poucos dias poderá manter a rota de “tornozeleira” para “domiciliar” e de “domiciliar” para regime fechado na penitenciária de segurança máxima em Brasília, a famosa “Papuda”.

Como a mentira, via internet, passou a ter pernas longas, é preciso destacar números ilustrativos da ampla oportunidade de defesa dos réus por articulação de golpe de estado e de assassinato de autoridades.

Um presidente de superpotência, que respeite a verdade e a si mesmo, não pode acusar levianamente a alta corte brasileira, pois foram 96 advogados e 149 testemunhas de defesa contra apenas oito de acusação.

A figura de analogia amplamente repercutida é de um irretocável didatismo, pois a deusa Têmis tem uma venda nos olhos, sugerindo imparcialidade, mas jamais foi tola a ponto de ter dormido com Zeus.