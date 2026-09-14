Consumidor consciente

Ao alcançar a Bahia a posição de vice-campeã entre 26 estados, nas ações de direito do consumidor, vem à mente cenário belicoso, uma guerra de todos contra todos. Por isso, os números divulgados n’A TARDE de sexta-feira merecem uma leitura cuidadosa, utilizando-se como guia, na busca da verdade, a análise qualitativa.

O contexto produz uma nova oportunidade de aprendizado, fazendo da reportagem recurso didático para sabermos pesar e pensar as quantidades. Algarismos não falam por si, e nem indicam necessariamente situação de cisma entre empresas e cidadania.

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A conclusão é que cresceu a conscientização da população sobre seus direitos. Nesta particular, porém expressiva vitória da Razão crítica sobre a instrumental, ao completar 36 anos, o Código de Defesa do Consumidor demonstra vitalidade. Mais pessoas reconhecem o respeito, a transparência e a responsabilidade como valores necessários às relações de consumo. O consumidor de hoje está mais informado, mais conectado e menos disposto a aceitar prejuízos.

Essa mudança cultural é, na dimensão “para-si”, uma conquista da democracia e da cidadania, soprando uma brisa de alento diante de mundo prenhe de egoísmo. Durante muito tempo, cobranças indevidas, serviços mal prestados, contratos abusivos e falhas em setores diversos foram aceitos com resignação.

Muitos consumidores sequer sabiam contestar irregularidades. Hoje, quem adquire um produto ou serviço consegue brigar por ele. O acesso à informação, a atuação dos órgãos de defesa e a popularização dos canais digitais explicam a mudança de paradigma.

Os mais de 1,3 milhão de processos revelam problemas a serem corrigidos, entre falhas no atendimento e na solução de conflitos. Mas se todas as variáveis citadas são válidas e universais, por que então a Bahia está em segundo lugar no país? Os indícios sugerem duas opções não-excludentes pari passu: o avanço na economia e na construção de ambiente seguro para garantia de compra e venda.