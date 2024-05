Direito e Sustentabilidade | A TARDE

A “Sala A TARDE” integra o II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade com o objetivo maior de contribuir para a busca de soluções e caminhos viáveis e eficientes a fim de combinar desenvolvimento e meio ambiente.

Promovido hoje e amanhã pelo Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (Ibrades) e pela Associação Comercial da Bahia, com apoio do Grupo A TARDE, o evento reúne representações das mais destacadas sobre o tema.

Não é fácil, mas tampouco se pode desistir do desafio de decifrar o enigma da simultaneidade do progresso econômico-social com a preservação, ora complementares, ora antagônicos, mediados pela chamada “segurança jurídica”.

Na perspectiva de defesa dos pilares do Estado Democrático e de Direito, o encontro terá como bússola a Constituição Federal, aceitando-se aprimoramentos para se conseguir o equilíbrio dos ecossistemas no país.

Diante de contexto adverso, no qual emergem surpresas em relação à resposta do planeta às ações do Homem, o congresso necessariamente tenderá a estabelecer antevisões de futuro a partir das escolhas no tempo presente.

A participação de entidades, órgãos e instituições revela a tendência de estímulo ao estudo das leis com a proposta de inibir práticas nocivas de empreendimentos agressivos, apoiando, em contraste, projetos sustentáveis.

Além de especialistas, autoridades representativas dos três poderes confirmaram participação, conforme se pode verificar ao acessar o programa do evento no endereço https://direitoesustentabilidade.com.br/

A promoção e difusão do conhecimento envolvendo direito e sustentabilidade almeja instigar necessárias articulações e engajamento para que possamos nos debruçar sobre a equação que afeta toda a população brasileira e o futuro do nosso planeta.

