Editoral: Perigo à espreita

A Covid-19 voltou a avançar no Brasil e a Bahia entrou na lista de alerta. Segundo o Ministério da Saúde, há tendência de crescimento dos casos em 19 unidades da Federação, entre elas Bahia, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí.

De janeiro a 4 de novembro, o país já soma 118.851 notificações de síndrome gripal por Covid-19. O dado mais preocupante vem da Fiocruz. O boletim InfoGripe, divulgado em 5 de novembro, identificou sinais de aumento dos casos graves de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por coronavírus em cinco estados: Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

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Até 31 de outubro, são 3.479 hospitalizações e 437 mortes por SRAG com Covid-19 no Brasil em 2026.Na Bahia, o cenário de casos graves ainda é de baixo risco, com 184 registros de SRAG e 14 óbitos entre janeiro e outubro, queda de 70% em relação a 2025.

Mas o crescimento de casos leves acende o sinal amarelo. É exatamente esse quadro leve possível de ser confundido com gripe comum, resfriado ou rinite. O perigo mora ao lado e oferece carona. A pessoa com sintomas leves segue trabalhando, pegando transporte lotado, indo à escola ou à festa, achando ter contraído uma virose, e acaba espalhando o mal para quem evolui de forma grave.

Mesmo pós-vacina, o coronavírus pode gerar complicações, acelerar sintomas e levar à internação, sobretudo em idosos, gestantes, imunossuprimidos e quem tem comorbidades. Evitar a volta de emergência sanitária depende da responsabilidade de cada pessoa. A vacina continua a ser a principal barreira contra os casos graves: precisa estar em dia.

Se estiver com tosse, dor de garganta, febre ou coriza, use máscara, evite contato com grupo de risco, teste quando possível e apresente atestado médico, se precisar faltar o serviço. O Brasil tem hoje um governo pautado pelo respeito à vida. Vale a pena contribuir pelo bem da saúde pública.