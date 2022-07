Editorial - Desempenho instável

A quatro meses da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o sexto gestor responsável geral pela avaliação assume a coordenação dos trabalhos, contando desde 2019.

O número pode ser interpretado como alto, levando em conta o evidente impacto na descontinuidade de diretrizes voltadas para o êxito desta política pública instituída em 1998 a fim de avaliar o desempenho escolar dos estudantes.

O algarismo seis também indica rotatividade acima da média aceitável no Ministério da Educação, desde Ricardo Vélez até o atual, Victor Godoy, substituto de Milton Ribeiro, afastado por corrupção, envolvido com “pastores”.

A organização do teste é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), homenageando no nome o baiano encontrado morto no fundo do poço de um elevador no penúltimo governo militar.

Carlos Moreno foi anunciado como novo chefe, embora não tenha doutorado concluído, sugerindo hipóteses de dificuldade ou intencionalidade em desarticular estratégias neste setor prioritário.

Somente um alto grau de credulidade poderia supor desinteresse da indicação por afinidade pessoal ou partidária, ao contaminar a sucessão do demissionário Danilo Dupas Ribeiro.

Buscar a recomposição da liderança, às pressas, a fim de evitar maior instabilidade, torna-se uma ação necessária, aquilo sem o qual a verificação anual não chegaria a bom termo.

A reabilitação viria em momento oportuno, a fim de desfazer a péssima impressão originada de um pedido coletivo de exoneração por parte de 30 servidores inconformados com suposta fragilidade administrativa em 2021.

Já não é possível criar expectativa de plena normalidade, mas há a chance de escolha por impedir o comprometimento do processo seletivo para não ampliar o prejuízo dos aprendizes.

Seria de esperar, no entanto, a condução pelo viés técnico, se fosse o caso de um contexto de hegemonia dos valores cidadãos defendidos na Constituição Federal em cumprimento de seu dever primordial pelo Estado brasileiro.