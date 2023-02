Editorial - Tesouro Cultural

A notícia de reinauguração do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, localizado no Centro Histórico, acompanha a atual fase de terapia do país, repercutindo nos cuidados com as artes.

Fundado pelo poeta José Carlos Capinam, o estabelecimento zela por mais de 400 peças de acervo plural, revelando traços de união entre povos originários e africanos, representados hoje pelos descendentes dos escravizados.

Tem também a missão de promover capacitações, desde o aprendizado das técnicas de mercado à lapidação de talentos para o cinema, incluindo som e iluminação de espaços, entre outros cursos a cargo da cineasta Ceci Alves.

Destaque do suplemento Muito da edição de domingo, a boa nova será possível graças à parceria da produtora Cintia Maria com a diretora de audiovisual Jamile Coelho, empenhadas no trabalho de vencer um sem-número de mazelas.

Para alcançar ideia próxima dos problemas, basta citarosumiço de R$2milhões do último repasse federal de 2022, com registro de saída do erário, embora jamais tenha chegado à contabilidade da instituição.

Ameaçada de fechar, devido a sistemáticos ataques do governo vencido, a entidade resistiu às borrascas e passou por reparos nos pisos e pontos de infiltração, além de restaurações.

Agora, com as contas em dia e o planejamento pronto para receber de volta as visitas, a animação gerou projeto de abertura de um café, com preços acessíveis ao grande público, e de uma loja, em editais a serem disputados nos próximos meses.

O objetivo, desde a abertura do Muncab, em 2011, é o de fortalecer as misturas culturais, aproveitando a capacidade de o Brasil reinventar-se continuamente devido às fortes influências de origens banto, yourubá, hauçá, congolesa, jeje-mahi, keto, angola, nagô, fom, entre outras.

Todo este belíssimo cenário perde o propósito se não atrair as pessoas ao tesouro museológico, por meio de exposições e eventos, dando sentido de existência ao local de moradia das identidades afro-brasileiras, ao revelar esta monumental riqueza de nossa gente.