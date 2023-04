I-ESG a serviço da criança carente

Comemorando 100 anos a serviço da Criança Carente, em 17 de junho de 2023, a Liga Alvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (LABCMI), auditada pela Ernst Young, é mantenedora do Martagão Gesteira (HMG). Filantrópico, com 220 leitos e mais de 30 especialidades, é o maior hospital exclusivamente pediátrico do Norte e Nordeste, com mais de 500 mil atendimentos anuais de alta complexidade como neurocirurgia, cardiologia e oncologia, através do SUS.

Adotando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU) desde 2015 e credenciado como Hospital de Ensino por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Educação, o Martagão vem ampliando o seu Instituto de Ensino em Saúde e Gestão (I-ESG), onde práticas de Governança Socioeconômica e Ambiental (ESG) - enfatizo socioeconômica como fidúcia para a sustentabilidade - veem sendo pioneiramente aplicadas e desenvolvidas.

Servindo mais e melhor, o desafio de criar um fundo de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) para expansão da obra e a construção do Martagão II está em avançado processo de organização e negociação com entidades financeiras. Na era ESG, onde bancos têm que sintonizar nessa tendência, o HMG, auditado, é um cobiçado ativo/referência na saúde pública infantil. “Práticas ESG são valorizadas pelos clientes e devem fazer parte da estratégia de negócio”, afirma a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Hoje, com a telemedicina, o HMG pode ter postos avançados e até hospitais infantis operados pelo SUS em municípios, evitando que a criança tenha que se deslocar a Salvador. A manutenção dessa obra sagrada, única do país dedicada exclusivamente à criança carente comemorando um século de funcionamento, é garantida por doações que construíram o passado, sustentam o presente e escrevem no dia a dia a história do futuro.

Encarando o desafio de Victor Hugo quando afirma que “ninguém conseguirá ir ao fundo de um riso de criança”, o Martagão vai além, salvando e devolvendo às mães sorrisos de crianças através da história. Com apoio de nomes conhecidos, como Senhor do Bonfim, Mãe Stella, Ivete, Saulo, Brown, Leo Santana, Margareth, Gil, Caetano, Durval, Wagner, Otto, Lídice, ACM Neto, Bruno Reis, Solla, Rui Costa, Janja e hoje do governador Jerônimo Rodrigues que, junto com outros famosos e anônimos, mantêm uma espécie de enxame numa colmeia que parece ser movida pelo proverbio africano “enquanto você reza, vá fazendo”.

Cada grão é bem-vindo. O pix que alimenta o dia a dia das crianças [email protected] é acompanhado pelo Ministério Público que eventualmente indica doações dos leilões de bens realizados pela Receita Federal. Às vezes é contemplado com valores de multas, aplicadas em processos judiciais, que são transformadas em vidas abençoadas pela gratidão das mães. O mel é feito assim.

*Eduardo Athayde, diretor do WWI é membro do Conselho Diretor da LABCMI | [email protected]