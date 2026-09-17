Ao completar duas décadas de existência, o Brics chega a um momento de amadurecimento político e estratégico, firmando-se como referência mundial. Em um planeta cada vez mais multipolar, apesar da resistência provisória dos Estados Unidos, o bloco histórico é uma realidade a influenciar os rumos do século XXI.

O grupo, formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia e China, consolidou-se como importante agente na construção de uma ordem internacional equilibrada. O fortalecimento do consenso, a ampliação da cooperação prática e o aprofundamento dos intercâmbios devem orientar os próximos passos do bloco.

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São prioridades coerentes com um mundo marcado por tensões e transformações tecnológicas: o Brics articula uma governança global mais inclusiva e justa. A reivindicação por reformas em organismos internacionais, como ONU, FMI e Banco Mundial, expressa demanda por representatividade das nações emergentes.

A cooperação econômica também ocupa posição central nesse processo, com destaque para o respeito à soberania dos membros, no combate à tirania anacrônica. Recentemente, o grupo ampliou sua atuação em comércio, infraestrutura, inovação, economia digital, desenvolvimento sustentável e energia renovável.

A experiência do Novo Banco de Desenvolvimento do Brics, presidido por Dilma Rousseff, demonstra viabilidade de financiamento dos países em desenvolvimento. Outro aspecto relevante é a valorização dos vínculos entre as sociedades, misturando culturas distintas: uma bonita lição de convívio pacífico entre as nações.

A compreensão geral, os intercâmbios culturais, educacionais e científicos fortalecem a confiança entre os povos e criam bases de cooperação duradoura. Aos 20 anos, idade da juventude, correspondendo ao fim da adolescência, o Brics supera o estágio das expectativas e ingressa agora na fase das responsabilidades.

Seu futuro, a maturidade, dependerá de transformar peso econômico em influência política, cooperação em desenvolvimento e diversidade em convergência na busca da paz perpétua.