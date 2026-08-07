O lugar da palavra

A décima edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho confirma a maturidade de um encontro integrante da paisagem cultural de Salvador. A Flipelô vai muito além de uma feira de livros: é um gesto de afirmação da palavra em território especialmente marcado por história, resistência e reinvenção.

Neste ano, a homenagem à poeta Myriam Fraga inspira ao público a bonita herança de uma visão generosa e profunda sobre o papel da literatura na vida da cidade. A diretora da Fundação Casa de Jorge Amado por três décadas foi responsável por fazer do Pelô espaço de circulação intelectual, encontros e formação de leitores.

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Sua atuação transcendeu a gestão cultural: Myriam compreendeu o lugar da literatura não como ornamento, mas uma força viva do Centro Histórico. Ao homenageá-la, a Flipelô reconhece o sentido de sua própria razão de ser como resultado dessa forte crença na palavra como melhor instrumento de cidadania.

A programação de 2026 reforça essa vocação com gente íntima dos textos: Carla Madeira, Itamar Vieira Júnior, Aline Bei, Ana Maria Gonçalves e Bárbara Carine. Um mosaico de jeitos de ser e escrever impõe a sensação da diversidade de temas e vozes da literatura brasileira, patrimônio nacional sob ataque do obscurantismo.

A multiplicidade de espaços – Vila Literária, Casa do Olodum, Espaço Infantil Mabel Velloso, Terreiro de Poesia – amplia o alcance da festa no cartão postal. O Palco Flipelô, no Largo, reafirma a dimensão da música – arte mais sublime –, com a cantoria à vera de Gerônimo, Ganhadeiras de Itapuã e Chico Chico.

A presença da música não é mero complemento: é parte da identidade cultural da Bahia, ao usar da oralidade e da poesia como formas de resistência e atuação política. Do verbo faz-se a luta: o Pelourinho, tantas vezes reduzido a enfeite, revela-se novamente como lugar de criação, pensamento e despertar das consciências.

Em período de importância decisiva para a defesa do Brasil, alistam-se dedicados batalhões do livro, reunindo, com entusiasmo, autores, editores e o público leitor.