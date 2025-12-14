Encontro Estudantil na Fonte Nova, em Salvador - Foto: GOVBA

Mais incisivo e contínuo agente transformador da juventude, e por efeito, da sociedade em geral, o poder da educação voltou a prevalecer.

O Encontro Estudantil da Rede Estadual da Bahia trouxe à Fonte Nova docentes, discentes e responsáveis pela gestão de ensino-aprendizagem nos 27 territórios de identidade.

Como convém ao local onde se vive o esporte, recordes não podiam faltar. Foram 651 projetos científicos apresentados nos três dias. A participação de jovens artistas, distribuídos em linguagens diversas, chegou a 216.

Outro número significativo veio no total de inscrições, beirando 4 mil – exatos 3.973 estudantes. Fora o panorama das estatísticas, é a análise qualitativa a ferramenta capaz de dimensionar a estatura do encontro.

O tema “Educação, Arte e Inovação para um mundo sustentável” une o método ao resultado. Educar, expressar-se e buscar meios inéditos criam atalhos rumo ao amanhã de desenvolvimento e redução de danos à natureza.

Nesta perspectiva, foi possível atestar projetos pedagógicos associados a propostas de prática em bons negócios conforme condições materiais verificadas.

Trata-se do empreendedorismo social, denominação capaz de ajustar-se a síntese do esforço individual com a contribuição para as comunidades.

O entusiasmo ao qual rendeu-se a secretária de Educação, Rowenna Brito, ao final do encontro, dá bem a ideia da sensação de êxito.

Uma boa razão para sorrir é o protagonismo juvenil, mantendo-se a plena autoria da condução dos trabalhos por parte de alunos e alunas orientandas.

Entre as trilhas escolhidas, destacam-se novas tecnologias, multiculturas, saúde, bem-estar e soluções criativas.

Os prêmios, conquistados por quem venceu os diversos certames são visíveis e palpáveis, como relógios smart e notebooks.

No entanto, são os prêmios invisíveis os mais valiosos: o estímulo à capacidade de influenciar a realidade e autodeterminar seus próprios destinos na condição de cidadãos e cidadãs voltadas para a construção do futuro pessoal e da sociedade brasileira.