O voto tardio

O diagnóstico de desinteresse do eleitor é sintoma de adoecimento da democracia, quando se verifica a falta de tratamento eficaz, a duas semanas do pleito. Segundo pesquisa recente, 62% dos brasileiros afirmam ter pouca ou nenhuma vontade de comparecer às urnas, revelando apatia geral.

Antes de ter consciência da indecisão entre um candidato e outro, o eleitorado está paralisado, sinalizando tendência a ausentar-se, pois a multa é irrisória. O contexto ganha a atualização da conhecida máxima de quem faz pouco caso da situação: se o voto fosse bom não seria obrigatório, e sim uma escolha de cada um.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O contraste com 2022 é significativo. Em igual período da campanha anterior, apenas 33% dos eleitores demonstravam desinteresse pelo sufrágio universal. Naquele momento, a disputa despertava paixões, alimentava debates e ocupava as conversas, os anti-lula contra os fãs do atual presidente.

Hoje, mesmo diante de uma campanha intensa, marcada por promessas, críticas e pedidos de voto, o sentimento predominante é o distanciamento e um certo asco. Não se trata de falta de informação, ao invés, o excesso causa antipatia: o eleitor está exposto ao conteúdo político em rádios, televisões, redes sociais e nas ruas.

O problema parece ser mais profundo. Para muitos brasileiros, a política deixou de representar um instrumento capaz de transformar a realidade, tornando-se chata. Cresce a sensação de pouca ou nenhuma diferença entre as propostas, como se as eleições causassem baixo impacto no cotidiano, independentemente do vencedor.

Resta investigar como se produziu este cenário, no qual a defesa dos direitos do trabalhador e da justiça social equivale a narrativas de desigualdade. Ou a comunicação das campanhas tem sido insuficiente ou um recuo no perfil moral tem gerado na cidadania traço de frieza em relação ao próprio futuro. O resultado prático, para os postulantes, é acelerar na reta de chegada em busca da conquista decisiva do voto tardio, a fim de obter o remédio da vida: a vitória.