Paz todos os dias

Em um mundo marcado por conflitos, desigualdades e intolerância, o Dia Internacional da Paz, celebrado hoje, surge como chamado à reflexão e à ação. Instituída em 1981 e reconhecida desde 2001 como data dedicada à não violência, a celebração deste ano traz a mensagem: Investir na paz – para todos, em todos os lugares, todos os dias.

Homenageia, assim, os “arquitetos da paz do dia a dia”, aquelas pessoas que desenham, com ações locais, os alicerces necessários para enfrentarmos coletivamente os desafios da humanidade e construirmos uma paz duradoura desde a base.

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O momento é periclitante devido ao protagonismo de novas forças de divisão, movidas pela vontade de ocupação, furto de riquezas e busca egoísta de usurpar. A refrega começa no âmbito conceitual, pois a paz acontece se não há guerra, esta sim, a referência afirmativa a ser literalmente desarmada para impedir agressões. Por constituir-se inequívoca utopia, o convívio fraterno entre os povos e as pessoas é o ponto de convergência inabalável, tornando este objetivo uma luta constante e sem fim.

O projeto visando o bem supremo nasceu na virada do século 18 para o 19, portanto, em história vista de panorâmica, ainda é um bebê engatinhando. Governos republicanos, baseados na liberdade e harmonia entre poderes executivo, legislativo e judiciário são tão importantes quanto a participação da cidadania.

Fazer da guerra um tabu é a missão na aurora deste amanhã no qual atacar territórios e pessoas produzirá insuportável remorso. A federação de estados livres foi considerável avanço, na fundação da Organização das Nações Unidas, ora resistindo a ataques dos inimigos da harmonia. Também são boas formas de pacifismo organizado as barricadas de resistência pelos direitos humanos e pelas diretrizes do direito internacional.

A construção diuturna da paz, proveniente da pulsão de vida e amor, resulta da razão, da justiça e da inclinação das nações e das pessoas em colaborarem umas com as outras.