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TEMPO PRESENTE

Piatã na luta contra assédio pós-eleitoral

Confira a coluna Tempo presente desta quinta-feira, 5

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Ato de rua terá arrecadação coletiva para financiar a comemoração.
Ato de rua terá arrecadação coletiva para financiar a comemoração. - Foto: Ricardo Stuckert

O PT de Piatã, na Chapada Diamantina, divulgou nota de repúdio contra mensagens de incentivo a empregadores no sentido de evitar contratar e oferecer oportunidades a cidadãos por terem votado no Partido dos Trabalhadores.

O diretório municipal também repudiou a circulação de um caixão funerário com a frase “O PT morreu”, episódio de profundo mau gosto, segundo a nota, provocando indignação entre moradores.

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Para o partido, independentemente da intenção alegada, é preciso preservar o respeito e a convivência pacífica entre as pessoas, além de defender o princípio básico de poder pensar diferente.

"O voto é um direito constitucional, livre e secreto. Nenhum cidadão deve ser constrangido, discriminado ou prejudicado profissionalmente por suas convicções políticas", diz trecho da nota.

O PT afirma a divergência de opinião como parte da democracia, enquanto perseguição e tentativa de exclusão social e econômica precisam ser fortemente combatidas.

Os petistas destacam o fato de Piatã ser construída pelo trabalho, solidariedade e hospitalidade do povo, portanto nenhum piatãense deve ser tratado como inimigo por votar neste ou naquele partido.

Convocação

A legenda convoca comerciantes, empresários, trabalhadores e entidades representativas a defender o respeito às diferenças e rejeitar o uso do voto como critério para contratação ou permanência no emprego.

Por fim, reafirma compromisso com a democracia, a dignidade humana e a paz social, e orienta para documentação e encaminhamento às autoridades, de toda e qualquer ameaça ou prática discriminatória. “Acho que uma parte disso [derrota nas eleições] se deve [à guerra] ao Irã", Donald trump, presidente dos EUA, sobre sua derrota

“Os americanos disseram não à guerra, e nós endossamos essa mensagem”, Mohammad Baqer Qalibaf, pres. parlamento do Irã

Fóruns empresariais em SSA

A Bahia cumpre um ciclo de fóruns empresariais que organizam a agenda e identificam convergências em infraestrutura, energia e inovação, simulando um pré-orçamento para 2027.

O III Fórum Baiano de Novas Lideranças Industriais ocorre hoje, às 14h, no Senai Cimatec, em Salvador, focado no protagonismo e transformação digital com a Fieb.

Simultaneamente, o Summit de Negócios Made in Bahia agita o Centro de Convenções da Boca do Rio hoje e amanhã, debatendo turismo, sustentabilidade e financiamento para seis mil participantes.

POUCAS & BOAS

  • No Recôncavo, a 14ª Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) é aberta, hoje, com a temática central Como ser criativo com tanta IA por aí?. Com o tema Penso, logo… IA: distopias à vista?, a primeira mesa acontece às 11h na Tenda Paraguaçu, com mediação de Zulu Araújo e participação de Nina da Hora e Miriam Leitão. Até domingo, a festa movimenta toda a cidade com literatura e música, dentre outras expressões artísticas e variadas ações culturais.
  • A oficina Dados de Barreiras em Foco acontece, hoje, no campus Reitor Edgard Santos, da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), em Barreiras. Com início às 14h, é ministrada por Weslley Martins de Oliveira, que vai apresentar detalhes de como utilizar a ciência de dados para obter informações públicas do município. A iniciativa faz parte do projeto de extensão Dados de Barreiras-BA em Foco – Uma Abordagem de Ciência de Dados para Análise e Visualização de Informações Locais.
  • Ainda em Barreiras, a III Feira Territorial da Agricultura Familiar e Economia Solidária – Saberes e Sabores do Cerrado movimenta a cidade a partir de hoje, abrindo a programação com o Encontro Territorial das Mulheres, no Colégio Antônio Geraldo, às 9h. Oficinas e rodas de conversa reúnem os participantes até sábado com eventos realizados na praça Castro Alves, e também na Academia Barreirense de Letras, no Ifba Barreiras e no Cetep Rio Grande. Realizada pelo Codeter Bacia do Rio Grande, a feira conta com apresentações artísticas e culturais nos três dias de evento.
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Tags

democracia direitos políticos DISCRIMINAÇÃO economia solidária Eventos na Bahia PT Piatã

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