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OPINIÃO

Potência nordestina

Confira o editoral desta quinta-feira, 8

Redação
Por Redação
Dia do Nordestino
Dia do Nordestino - Foto: Reprodução

O Dia do Nordestino acende uma chama ancestral, capaz de atravessar gerações e revelar a grandeza de uma gente cuja presença transforma ambientes tantas vezes inóspitos em território de criação, coragem e imaginação. A celebração exalta a potência de uma identidade vibrante, construída com histórias firmes, vozes em eco constante, passos resistentes e caminhos moldados por afeto e resiliência.

O Nordeste surge como fonte inesgotável de cultura e arte, iluminando cidades, inspirando obras e abrindo horizontes para um Brasil mais plural e consciente. Cada gesto vindo da região carrega intensidade; cada memória vira raiz viva; cada criação se espalha como vento forte, ampliando a presença nordestina em diversos recantos.

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Resiliência, alegria e criatividade sustentam a vida diante de desigualdades e preconceitos, transformando dor em impulso para invenção, trabalho e sonho. A cultura se espalha em música, literatura, festas populares e sabores intensos, com forró, frevo, maracatu, cordel, romances marcantes e celebrações como São João e carnaval, todas em sintonia com uma alma coletiva vibrante.

A alegria aparece em risos largos, danças em praça, abraços apertados e hospitalidade vivida na mesa farta e na conversa demorada, criando pertencimento imediato para quem chega. O trabalho intenso impulsiona economias, fortalece cidades e move campos e mares, com gente empreendedora e dedicada, capaz de erguer negócios, cooperativas e projetos culturais.

Nordestinos espalhados pelo Brasil e pelo mundo mantêm viva a memória da terra, constroem pontes e levam consigo música, fala, histórias e orgulho. Celebrar o Dia do Nordestino significa reconhecer uma trajetória luminosa, feita de coragem, dignidade e inteligência, homenagem erguida com respeito profundo e certeza de uma caminhada contínua rumo a futuros mais acolhedores.

Uma região onde campeava a pobreza extrema hoje verdeja em oportunidades e muita vontade de vida e prosperidade de um povo consciente de suas referências de luta.

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Tags

cultura nordestina dia do nordestino expressões artísticas festas populares Identidade Nordestina Resiliência.

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