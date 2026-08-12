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Rede da discórdia

Confira o Editorial desta quarta-feira

Redação
Por Redação
Imagem ilustrativa da imagem Rede da discórdia
Foto: Repodução | Discord

O pedido de banimento do Discord, feito por Janja Lula da Silva, após episódios envolvendo crianças e adolescentes na plataforma, implica propor um debate urgente. A iniciativa pautou em alcance nacional a questão da responsabilidade digital, relacionada à proteção de menores e limites da atuação de gigantes da tecnologia.

A reação imediata do governo – por meio da AGU, da Polícia Federal e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – mostrou uma forte articulação. O contexto revela o amadurecimento do Brasil ao lidar com a regulação digital. Não se trata de censura, mas defesa, visando garantir a liberdade sem crime.

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Ficou demonstrada a necessidade de se criar mecanismos robustos de segurança para o funcionamento de empresas globais capazes de causar dor e sofrimento. Quando Janja afirma ser preciso “atuar junto ao Judiciário para tirar essa rede horrorosa do ar”, ela vocaliza preocupação legítima de educadores e especialistas.

O Discord, por sua vez, reagiu apresentando um plano de medidas voltado à proteção infantil: um gesto relevante, mas insuficiente para encerrar a problemática. A plataforma cresceu aceleradamente por oferecer ambientes privados, pouco moderados e altamente segmentados, favorecendo comunidades e nichos.

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Como na eclosão da Guerra de Tróia, há uma nova maçã dourada, desta vez para indicar, em vez da mais bela, a mais atraente companhia virtual para suas vendas. O desenho de tal arquitetura também abre espaço para riscos: aliciamento, circulação de conteúdos ilegais e ausência de supervisão adequada, entre outros.

No entanto, a exclusão total de uma plataforma deve ser sempre a última opção, pois a internet não é um território onde se pode simplesmente apagar ferramentas. Trata-se de ecossistema complexo, no qual decisões precipitadas podem gerar efeitos colaterais, como migração para espaços ainda menos regulados: seria pior.

O método equilibrado para proteger as crianças brasileiras exige transparência, auditorias independentes, moderação ativa e mecanismos eficazes de denúncia e punições.

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Tags

Debate sobre Censura moderação de conteúdo Proteção Infantil Regulação da Tecnologia responsabilidade digital segurança online.

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