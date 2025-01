Senhor do Bonfim: fiéis fazem agradecimentos em procissão

Procissão dos Três Pedidos encerra os festejos em homenagem ao Senhor do Bonfim - Foto: Olga Leiria | Ag A TARDE

A “Mansão da Misericórdia” esteve em festa nesse domingo, 19, porque comemorou-se o dia do padroeiro da Bahia, Nosso Senhor do Bonfim. O dia de celebração começou com uma missa tímida às 05h da manhã para os fiéis mais reservados. O domingo teve um total de seis missas, uma procissão, bênção ao Santíssimo e fogos para encerrar.

Leia também:

>> Procissão encerra festejos ao Senhor do Bonfim neste domingo

>> Psirico anuncia nova edição de ensaio com show completo do É o Tchan!

>> Ensaio do Olodum anima o Pelourinho

A última missa foi realizada na Igreja de Nossa Senhora dos Mares, uma igreja em estilo neogótico (única desse estilo no estado da Bahia, somando-se apenas cinco no país). Ao adentrar na igreja, nos transportamos para um cenário de filme com suas colunas gigantescas parecendo alcançar o céu, seus vitrais coloridos e perfeitos iluminados pela luz do sol. Igreja lotada, devotos com olhares fixos para o altar, lábios murmurando orações. No alto do altar, mas exato no teto, há seis anjos que parecem descer do céu azul, sente-se uma grande paz.

Após o ritual, a imagem do Senhor do Bonfim acompanhado da imagem de Nossa Senhora dos Mares, Nossa Senhora da Penha e da querida Santa Dulce, sai em em procissão, carregados nos ombros dos devotos por mais de 2 quilômetros até a Sagrada Colina, é a Procissão dos Três Pedidos. Sem grupos de pagode ou vendedores de cerveja — como é feito na caminhada da Lavagem das Escadarias — os fiéis vão cantando de braços erguidos, rezando o terço, rezando em voz alta e se embalando à paços mais contidos ao som do trio.

“Meu marido se curou da depressão e eu vim aqui pra agradecer o Nosso Senhor do Bonfim. Se Deus quiser, e ele quer, no próximo ano ele estará aqui”, fala com uma grande força nas palavras, Ednéia dos Santos, 62 anos. Seus olhos falavam mais do que ela ao contar seu testemunho. Sentia-se aliviada.

Conceição dos Passos, 62 anos, ganhou a cura do câncer de mama. “O ano passado vim aqui na procissão e no dia seguinte fui para a cirurgia, deu tudo certo. Meu Senhor do Bonfim me curou”, fala a moradora da Ilha de São João Batista.

Ao chegar na Basílica Santuário, depois de mais de uma hora de caminhada, uma grande euforia toma conta de todos, porque a volta do Três Pedidos vai começar. Há 12 anos os piedosos realizam esse momento, acompanhados da imagem do Senhor do Bonfim.

Mas você meu caro leitor pode estar pensando, o que é isso? O reitor da Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, padre Edson Menezes criou a procissão. Unido ao gesto de dar três nós das fitinhas do Bonfim e da tradição de sua terra natal, Salinas, que ao alcançar uma graça, dá-se três voltas ao redor da igreja.

A ideia, segundo o padre, é para que no verdadeiro dia do Senhor do Bonfim, a igreja estivesse mais cheia, e deu certo. Ainda o total de pessoas não chega na casa dos milhões, mas a fé e os pedidos por intercessão com certeza devem passar disso.Durante a volta, há pessoas com fotografias nas mãos, cartazes, velas, flores, rosários, roupas.

Em meio a multidão está Célia de Santana, 65 anos, moradora do bairro de São Caetano, com um porta retrato na mão, a foto que estava lá era de seu filho. Pulava a todo instante de alegria pela graça alcançada, parecia não caber em si mesma de tamanha felicidade. “Meu filho ganhou a liberdade e se curou do problemas das pernas, vim aqui e fui atendida”, diz a mãe feliz.

A cada volta ao redor da praça da basílica, acontecia uma parada para o próximo pedido e as mãos eram estendidas. Ao final a bênção com o Santíssimo e fogos para abrilhantar o início de noite que estava com o céu rosado e o horizonte azul.

Caso tenha perdido a Lavagem das Escadaria e a procissão deste domingo, não fique chateado, porque Nosso Senhor do Bonfim está lá, no alto do altar, no alto da Colina Sagrada de braços abertos para escutar a voz que vem do seu coração.

Bom Ano na companhia do Senhor do Bonfim!