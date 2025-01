Ensaio do Olodum anima o Pelourinho

O bloco Olodum é uma das maiores representações da música afro-brasileira - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

O verão no Pelourinho está com uma programação cultural recheada de eventos musicais. O bloco Olodum, uma das maiores representações da música afro-brasileira, é um dos principais protagonistas dessa temporada de festas e ensaios, trazendo ao público uma série de apresentações imperdíveis, com repertório dos seus maiores clássicos.

Unindo exclusivamente percussão e voz, o bloco desfila pela cidade com seus tambores pulsantes, levando alegria e ancestralidade. No coração de Salvador também ocorrem diversas apresentações na Praça das Artes, sendo o "novo point" tanto para soteropolitanos quanto para turistas.

O segundo Ensaio do Olodum, na Praça Municipal de Salvador, no Pelourinho, reuniu ontem uma multidão. Desde o dia 12 de janeiro, o bloco iniciou os ensaios para o Carnaval.

Os ensaios continuar até o dia 18 de fevereiro, com mais uma edição do projeto "Domingos Musicais", trazendo a energia única do bloco afro, sempre a partir das 14h, em evento gratuito e aberto ao público. Os ensaios integram a preparação para o Carnaval 2025, com o tema “Olódùmarè – O Ser Supremo: Raízes e Origens”.

O Olodum realizará outros ensaios em todos os domingos até o Carnaval, permitindo que baianos e turistas mergulhem na rica tradição cultural do bloco. O evento tem atraído pessoas de todas as idades, resgatando a essência da música afro-brasileira e o compromisso do Olodum com a democratização da cultura.

Mas não é só o Olodum que está agitando o Pelourinho. A Praça das Artes tem sido um dos maiores atrativos do verão em Salvador. Com uma programação diversificada, o espaço promove apresentações de grupos e artistas de peso como Cortejo Afro, Patrulha do Samba, Cheiro de Amor, O Kanalha, Samba Trator e Bailinho de Quinta.

Para quem está em Salvador e quer aproveitar tudo o que o Pelourinho tem a oferecer nos próximos dias, a programação começa com os Ensaios de Verão, com o Cortejo Afro, que ocorrem hoje às 20h. Amanhã, tem a tradicional Terça da Benção Olodum, no mesmo horário. Para os dois eventos, os ingressos estão disponíveis no TicketMaker.

Já na quarta-feira, 22, o pagodão ocupa os palcos, com O Kanalha e convidados, às 19h, com ingressos vendidos pelo Sympla.

No dia 23 ocorre o Sampelô e a celebração dos 190 anos da Revolta dos Malês, ambos eventos gratuitos.

"A Praça das Artes estava adormecida e é importante ter esse espaço pulsando novamente e ajudando na dinamização do Pelourinho, que esse ano completa 40 anos de tombamento como patrimônio da humanidade", ressalta Marcelo Lemos, diretor geral do IPAC.

