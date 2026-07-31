Turismo antirracista

As manifestações culturais “baianas”, temperadas no dendê africano, têm atraído multidões de turistas, tendo como paradoxo o racismo como efeito colateral. O contexto sugere a mobilização do trade, o conjunto de profissionais, empresas e serviços dedicados ao gentil acolhimento aos visitantes.

Numa mistura de lógica e senso de justiça, não se pode tolerar ataques de quem chega para apreciar a riqueza estética verificada nas artes. Os casos em Morro de São Paulo, no Pelourinho e no Rio Vermelho, para citar três mais representativos, evidenciam a importância de organizar esta luta.

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A Bahia do candomblé, da capoeira e do samba de roda segue de braços abertos, mas por favor, não se confunda cordialidade com fraqueza ou subserviência. Como se pode ler em recente reportagem de manchete d’A TARDE, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, guias e trabalhadores podem operar em mutirão.

A criação de delegacia especializada ajuda a respeitar a lei, mas o número de 380 B.Os, considerando a prática da injúria em geral, é desproporcional às detenções. A lei de excelência, estabelecendo as penas, não se faz letra morta devido ao trabalho da polícia, por outro prisma, as prisões, senão escassas, são provisórias e até relaxadas.

O incentivo, em razão da impunidade, confere aspecto cênico a cenário cujo perfil deveria ser sério, resultando, por causa e efeito, em mobilizar o setor turístico. Campeã do Brasil, em destino procurado, saindo do zero turista durante a pandemia para escalada de recordes, a Bahia pode avançar em atitude cidadã.

Para tanto, é preciso verificar o melhor método de fazer profissionais e gestores contribuírem com denúncias, testemunhos e produção de provas cabais. De pouco vai servir o esforço visando o preparo e a ação coordenada se os flagrantes perfeitos resultarem em perdão ou leniência, pois podem gerar o invés.

Nosso trade precisa se unir contra o racismo, além de cobrar resultados da polícia e do Judiciário, pois não se leva desaforo nem para casa nem dentro dela.